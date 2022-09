La noticia había sido adelantada por la página web de entretenimiento Deadline Hollywood, que explicó que Almodóvar llegó a la conclusión de que no estaba preparado para hacerse cargo de un proyecto tan grande en inglés .

Soñaba desde hace tiempo con trabajar con Cate. (La productora) Dirty Films ha sido muy generosa conmigo todo este tiempo y me cegó el entusiasmo, pero lamentablemente ya no me siento capaz de realizar este filme , agregó.

Almodóvar, realizador de 72 años cuyas películas Todo sobre mi madre (1999) y Hable con ella (2002) consiguieron sendos Óscar, ya había hecho un cortometraje en inglés, The Human Voice, con Tilda Swinton como protagonista, pero el proyecto que abandonó iba a ser su primer largometraje en ese idioma.

El cineasta manchego acaba de terminar de rodar otro corto en inglés, Strange Way of Life con Ethan Hawke y el chileno Pedro Pascal, su primer western.