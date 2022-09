Armisen explicó que quería crear un programa optimista. “Simplemente no me gusta el conflicto en la tele”, señaló a The New York Times. En lugar de eso, la serie está repleta de chistes, originalidad y personalidad visual. Cada toma es digna de un cuadro, como en una cinta de Wes Anderson.

La cinematografía de la serie no apunta al naturalismo, así que la paleta de colores es atrevida y deliberada. Desde el cabello celeste de Andrés hasta la sede color rosa chicle de la embajadora estadunidense Melania (Greta Titelman), a quien los protagonistas acuden para solicitar visas para Estados Unidos.

También destaca el tiempo de duración de cada episodio. A diferencia de muchas series actuales, que dedican incluso más de una hora a cada capítulo, Los Espookys optó por 25 minutos, dejando bocados cortos que despiertan las ganas de más. lo que ha hecho más larga la espera de tres años, pues la primera temporada consta sólo de seis capítulos.

La segunda temporada de Los Espookys estará disponible en HBO a partir de mañana.