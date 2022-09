Juan Ibarra

Aunque Mentiroso es el primer álbum de estudio de Walter Esaú, el músico michoacano lleva años condensando sus gustos y herencia musical para dar forma a sus propias composiciones. Por eso su primer disco contiene tanto baladas con aires de la década de los setenta como corridos muy al estilo del norte mexicano. Al mismo tiempo, esos temas fueron hechos desde una perspectiva que el cantautor tenía siendo adolescente, y algunos otros surgieron a raíz de la pandemia.

Para este disco fue un poco revisitar a mi adolescente de hace unos años y ver cómo veía la vida y el amor, y pues encontré que había mucho drama. Este álbum es muy dramático en ese sentido, siento que incluso podría ser por ahí como televenovelesco , señaló Esaú en entrevista. Con eso en mente, el músico comenzó a dar forma a sus canciones, empecé a sentir que tenía que ir por esa línea que siempre me ha gustado, estos cantautores latinoamericanos de los setenta y ochenta .

Así surgieron temas como Erizo o Mentiroso, con una fuerte influencia de las baladas rock de los setenta. Para ese drama adolescente siento que venía muy bien este tipo de canción , señaló Walter. El disco también le dio la oportunidad de trabajar la producción con El David Aguilar y Ulises Hadjis, dos cantautores de reciente pero reconocida trayectoria.

Antes de Walter Esaú, el proyecto del músico originario de Morelia era distinto. Bajo el nombre de Negro, el músico había comenzado un proyecto solista a guitarra y voz inspirado en el rock-folk de Estados Unidos, con el que logró el reconocimiento local. Sin embargo, terminó por abandonar el nombre y dando un giro a su carrera.

Me impactó mucho todo el tema de George Floyd, y me dio muchísima ansiedad. Y aunque venía de otro lado el nombre de Negro, tenía que ver con la oscuridad de un cuarto, me pareció que no tenía que defender ese nombre, sino más bien cambiar y evolucionar , explicó Esaú. Las canciones de esa época todavía forman parte del repertorio del músico, pero considera que ahora está en una nueva etapa.

Ya con un equipo de trabajo grande, Walter pensó que su trabajo sería más sencillo, pero al principio, reconoció, me costó soltar el proyecto, dejar tareas a alguien más . Sin embargo, esa sensación desapareció pronto gracias a la buena comprensión entre él y sus productores. Lo veo como tener un montón de herramientas más , indicó.