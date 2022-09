Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de septiembre de 2022, p. a12

Nueva York. La tunecina Ons Jabeur venció a la australiana Ajla Tomljanovic, la verdugo de Serena Williams en su torneo de despedida, y se convirtió en la primera tenista africana en alcanzar las semifinales del Abierto de Estados Unidos.

Jabeur, número cinco de la WTA, tuvo una sólida actuación frente a Tomljanovic (46) para imponerse por 6-4 y 7-6 (7/4) en la pista del Arthur Ashe, estadio central de Flushing Meadows.

A sus 28 años, Jabeur ya fue en julio la primera tenista africana en alcanzar una final de Grand Slam en la era Abierta (desde 1968). La tunecina peleó por el trofeo de Wimbledon, pero cayó ante la kazaja Elena Rybakina.

Dos meses después, la africana es ahora la primera semifinalista de su continente en el Abierto de EU y buscará su segunda final de un torneo grande frente a la francesa Caroline Garcia, quien derrotó 6-3 y 6-4 a la estadunidense Coco Gauff.