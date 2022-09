▲ El cantautor, instrumentista y ex ministro de Cultura cerró la jornada de ayer del encuentro. Foto tomada del Twitter del artista

Lunes 5 de septiembre de 2022

Brasilia. La octava edición del festival de música Rock in Rio, en la ciudad de Río de Janeiro, rindió ayer homenaje al cantautor, instrumentista, productor musical y ex ministro brasileño de Cultura Gilberto Gil.

Gil, quien actuó en la primera edición del certamen y es un verdadero patrimonio cultural de Brasil, cerró el primer fin de semana con un espectáculo.

Junto a algunos miembros de su familia, el artista, quien en junio cumplió 80 años, cantó en su presentación sus grandes éxitos, como Esperando na janela, A Paz y Palco.

Recibirlo es un honor, más aún si pensamos en la posibilidad de rescatar tantos recuerdos increíbles de 1985 , afirmó recientemente Zé Ricardo, director artístico del Palco Sunset do Rock in Rio, donde actuó el autor de Andar com fé.

Señaló que Gil estuvo en la primera edición, la cual marcó generaciones. Su trayectoria en la música es inmensa y representará el legado de todos nuestros grandes nombres de la música popular brasileña) , sostuvo.