Afp

Periódico La Jornada

Lunes 5 de septiembre de 2022, p. a11

Venecia. El actor argentino Ricardo Darín, ovacionado ayer por el público y la crítica en La Mostra de Venecia por su papel en el filme Argentina, 1985, afirmó que su compromiso era contar el juicio a la junta militar que dominó su país en la década de 1970.

Santiago (Mitre, director, ndr) me contó su idea, su necesidad y su deseo de contar esta historia, la del juicio a la junta. A eso me subí. Me parecía importante, impactante , aseguró en una charla con un grupo de periodistas, entre ellos de Afp.

“Cuando leí la primera versión del guion le dije ‘cuenta conmigo, lo hago’’’, rememoró el actor, quien se perfila entre los candidatos a la Copa Volpi por su actuación en el papel de Julio Strassera, fiscal encargado del primer juicio a los jefes de la dictadura más sangrienta de América del Sur (1976-1983).

Aquí nos dimos cuenta de que esa historia la entendían todos y según la manera de donde provenía cada uno , explicó el actor.