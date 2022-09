Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Lunes 5 de septiembre de 2022, p. 6

Impecable, diamantina y juguetona. Así es la imaginación que fluye a cada momento de Rafael López Castro (1946, Degollado, Jalisco), la cual, durante medio siglo, ha dado a luz imágenes que han marcado un antes y un después en el diseño gráfico en México.

Así es también la charla con La Jornada en la casa estudio del artista, quien cuenta que hace mucho tiempo se hizo el firme juramento de trabajar hasta los 99 años, con 11 meses y 29 días, porque a lo mejor el último día ya no puedo, pero, si puedo, lo seguiré haciendo; es decir, el día que no esté trabajando vas por mí al panteón y ahí me haces la entrevista .

En sus manos tiene el libro Suave trazo, editado para celebrar sus primeros 50 años ejerciendo los dos oficios que ama, la fotografía y el diseño, a los cuales se dedica desde su juventud. Desde entonces para acá no he dejado de hacer ni lo uno ni lo otro, ni aunque me paguen , sonríe con orgullo.

Así es como El Colegio Nacional, la Universidad Veracruzana, la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Cinemanía, Parametría y el gobierno del estado de México, instancias que coeditaron el volumen, rinden homenaje a López Castro, decano de una profesión que cimentó en los años 60 en la legendaria imprenta Madero, al lado de su hermano mayor , Vicente Rojo (1932-2021).

“Empecé a trabajar a los 19 años para ganarme el sustento. Mi papá me dijo: ‘ah, te gusta dibujar, pues trabaja’. Hacía dibujitos y cosas. Me iba al estado de México, a las pirámides de Teotihuacan, a trabajar de lo que hubiera, no creas que de director artístico; con mi trabajo me compré mi primera cámara, que todavía conservo. Me gustó mi trabajo, me gusta, y, como ya dije, me va a gustar hasta un minuto antes de morir”, reitera.

Honoris causa de la UNAM

El diseñador, quien recibirá en noviembre el doctorado honoris causa de la UNAM, con la amorosa manera en que hojea Suave trazo, comparte sus recuerdos. En la primera página se ve un cigarro que es a la vez un lápiz: Es mi último cigarro, porque el médico me pidió que dejara de fumar si quería seguir dando lata , explica.

Luego aparece una foto de López Castro con sus siete hermanos y un texto que escribió para ese libro, titulado Una manera de decir gracias , en el que cuenta que su fantasía adolescente le hacía creer que sería dibujante y presidente de la República, para ayudar a resolver las antiguas demandas de mi gente: trabajo, salud, educación, justicia y democracia. Humberto Pliego, mi maestro de biología en la secundaria, militante socialista, me ayudó a poner en práctica mi primera ambición y única realidad: dibujar .

A partir de entonces no ha dejado de diseñar carteles, portadas de libros, logotipos, muchos de ellos para una causa o para comunicar ideas de contenido social, para cambiar la injusta realidad; así pinté bardas y mantas con Hidalgo, Morelos, Juárez, Zapata. O los dibujé para periódicos y revistas .

A la imprenta Madero, detalla, llegó buscando trabajo; ahí “desarrollé por primera vez una interpretación personal del lenguaje del cartel: collages, dibujos, tipografía, al servicio de la comunicación gráfica.