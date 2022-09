Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Lunes 5 de septiembre de 2022, p. 30

La adquisición de un departamento irregular no sólo trae problemas sobre la propiedad del inmueble, sino también ha orillado a los dueños a vivir en la ilegalidad, desde colgar un diablito para contar con luz hasta no pagar impuestos, como el predial.

Guillermo Meixueiro, ex integrante del Consejo de Desarrollo Urbano y Vivienda creado en la administración de Miguel Ángel Mancera, se ha dedicado a visibilizar los problemas que viven las personas que adquieren una vivienda irregular, a los que él llama edificios fantasmas.

Tan sólo en la alcaldía Benito Juárez se han identificado tres inmuebles donde habitan casi 200 familias, las que, dijo, deben considerarse víctimas del llamado cártel inmobiliario, una red de corrupción entre empresas y funcionarios de filiación panista.

El miedo de perder su patrimonio las ha obligado a vivir en la ilegalidad, abandono e incertidumbre jurídica, ya que no pueden realizar contratos de luz, de agua –por lo que se abastecen con pipas–, no pagan predial, no pueden registrarse ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México (Prosoc) y tampoco pueden vender ni rentar.

Uno de los edificios afectados es el número 308 de la calle José María Rico, en la colonia Acacias, cuyos vecinos contactaron al ex jefe delegacional Christian von Roehrich.