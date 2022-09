Carlos Figueroa

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 3 de septiembre de 2022, p. 22

Nuevo Laredo, Tamps., Familiares, vecinos y amigos de la niña Heidi Mariana, de cuatro años de edad, asesinada de un balazo presuntamente por elementos del Ejército Mexicano, protestaron ayer de forma pacífica frente al cuartel militar, para demandar justicia y castigo para los soldados responsables.

Adriana Rodríguez, abuela materna de la niña, entre llanto suplicó la ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador para que este crimen no quede impune y los militares que lo cometieron sean llevados ante la justicia.

No vengo a hablar con el corazón, porque lo tengo hecho pedazos, sino con el coraje de una abuela, de una madre, a exigir que se haga justicia.

Dijo que su nieta era una niña, ¿qué les hacía, para qué dispararon? No iban otros carros, ni camionetas, la llevaban al hospital, ¿cuál fue el pecado?, ¿tener los vidrios polarizados (sic)? .

Frente al personal militar que se ocultó tras la barda del cuartel, Adriana exigió: señor Presidente, quiero justicia para mi nieta, usted es padre y abuelo, póngase en mis zapatos. Quiero justicia, nada más, que no quede impune este crimen .

Además explicó que su otro nieto, un niño de 7 años, está en conmoción. no come, no habla; él cargó a su hermanita herida, tenía su ropita llena de sangre, no puede llorar, no reacciona .

Juan Carlos Aguilar, amigo de la familia, y quien acompañaba a la abuela, destacó el riesgo que existe ante esta conducta de los militares, que así, sin más, disparan contra cualquier persona.