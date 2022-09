De modo que el carácter folclórico israelí presente en la obra de Tomer es más resultado de un proceso natural que de un intento premeditado por dar al jazz un giro de tuerca. “Escucharla en la casa (el folclor israelí) hacía que la música entrara en mí muy rápido. De cierta forma es divertido, puedo tocar algo y la gente dice: ‘oh, esto es como algo del Medio Oriente, es el mismo tipo de arreglos’. Y me quedo como: ‘no sé, es como lo que he escuchado por muchos años; porque he escuchado mucha música de Israel’”, relató Tomer.

Su primer álbum Not the same river ha sido una forma de condensar y establecer un punto de partida para esas influencias, destacando una parte fuertemente inspirada en las formas sonoras con las que creció. Después sólo las redescubrí, o las he combinado con distintos géneros. Siempre han estado a mi alrededor. Esa era la parte más fácil, sacar las cosas de mi cabeza , dijo.

Creo que cada vez que paso la etapa de aprender y hacer, cada vez puedo tomar pequeñas cosas de eso. Así que cuando escuchas mi música se puede distinguir algo de metal, de folk, algo muy jazz; de alguna forma es la combinación de quien soy ahora, y con todos los instrumentos que he estado desde la primera vez que toqué la guitarra , explicó Cohen.

Mientras aprendía a tocar la guitarra, Tomer escuchaba e imitaba a las bandas Metallica, AC/DC o Led Zeppelin; pero no tardó en conocer a músicos como Charlie Parker, John Coltrane o Sonny Rollins. Finalmente, el guitarrista terminó haciendo estudios en jazz en el Conservatorio Israelí de Música de Tel Aviv. Sin embargo, todo lo que ha escuchado hasta ahora ha permanecido como un eco que todavía resuena en muchas de sus composiciones.

▲ El trío liderado por el guitarrista termina su gira por México en Puerto Vallarta, Jalisco. Foto cortesía del músico

Mientras está a poco de terminar su primera gira por México, Tomer se siente en un momento óptimo para seguir componiendo música. A pesar de que su primer disco todavía no está publicado, el guitarrista trabaja ya en su segundo álbum. Me siento en un momento con mucha creatividad. Puedo escribir mucho, y me gustaría tener un buen flujo de discos, al menos al principio , señaló.

Después de Not the same river, Tomer se siente con mayor libertad para escribir música. “Fue la forma, el proceso de yo contra mi música comenzó. Empezó a rugir. Ves tu disco y ya tienes tu música, tu propio sonido al que puedes volver. Y te da una moneda que… Siento que después del primero, puedes ir incluso más profundo con el segundo. Es como bucear, después de sacar el primero siempre tienes un punto de partida al que puedes regresar”, describió el guitarrista.

En medio de su proceso, también la gira en México y las nuevas experiencias han abonado a la inspiración del jazzista. Sólo tomo esta energía y trato de continuar mi camino como músico, y con mi música y conmigo mismo; y eso es lo que vendrá. Así es como están llegando las cosas y estoy feliz , describió.

Mientras está de gira, también ha comenzado a dar forma a Not the same reverb, nombre que llevará su próximo disco. En México ha grabado algunos videos caseros que espera utilizar más tarde. “Es una forma de documentar. Y después puedes ir a casa, tomarte unas semanas libres, y luego oírlo y decir: ‘eso está bien, eso tenemos que cambiar, esto es genial y debemos seguir así’. Es difícil poder ver todo desde el punto de vista de un guitarrista nada más, porque tienes que escuchar, que responder, y luego, cuando tienes algo así, es más fácil reconectar”, mencionó.

El primer álbum de Tomer Cohen, Not the same river, será publicado en febrero del próximo año, fecha en que espera ya tener escrito su próximo material. Hoy, el trío liderado por el guitarrista termina su gira por México en Puerto Vallarta, Jalisco.