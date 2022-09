Rocío González Alvarado

Claudia Sheinbaum aseguró que es menor el alcance del amparo otorgado al ex director jurídico y de gobierno de Benito Juárez, Luis Vizcaíno, por lo que su juicio, así como la investigación sobre el cártel inmobiliario, continúan porque es una cloaca lo que se encontró en esa alcaldía , gobernada por el PAN.

La jefa de Gobierno refirió que hay casos en los que las personas adquirieron un departamento que no pueden escriturar, ya que su propiedad se encuentra en el octavo piso y el inmueble sólo está registrado con cinco niveles.

Agregó que la Fiscalía capitalina realiza una investigación a fondo en la que se incluye el tema de lavado de dinero; además, se analiza si es factible regularizar los edificios, pero antes se revisará si están bien construidos, pues es conocido el caso del inmueble en la calle Zapata, que se cayó durante el sismo de 2017 y hubo muertes.

Es un nido de corrupción lo que ocurrió y hay que ver si sigue ocurriendo en la Benito Juárez, está investigando la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y tiene que ver con quien ha gobernado la Benito Juárez durante prácticamente toda su historia, desde que se eligen delegados y alcaldes.

Respecto a la suspensión definitiva obtenida por el ex director jurídico para valorar supuestas violaciones constitucionales en la audiencia de vinculación a proceso penal, la mandataria señaló que no hay errores y el juicio en su contra sigue su curso, al igual que el del ex director de obras y desarrollo urbano de la demarcación, René Aridjis Vázquez, quien lo lleva en libertad al obtener un amparo contra la orden de aprehensión.