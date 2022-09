Rocío González Alvarado

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que si se elimina la prisión preventiva oficiosa para algunos delitos, la estrategia de seguridad en la capital se vería afectada y podrían revertirse algunos logros en la materia.

En conferencia de prensa, la mandataria aseguró que muchos de quienes cometieron ilícitos relacionados con homicidios, feminicidios, pederastia, delincuencia organizada y corrupción, podrían llevar su juicio en libertad.

Esto dejaría en la vulnerabilidad a los jueces y a agentes del Ministerio Público en un momento en que el país, producto de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, se encuentra todavía en problemas de violencia importantes .

Agregó que en la actualidad ya hay en la urbe 200 mil personas que llevan su proceso en libertad, a las que el Poder Judicial local debe dar seguimiento. Entonces, ¿queremos proteger a los jueces? Dejemos la prisión preventiva oficiosa para los delitos que están establecidos en el 19 constitucional .