e envié correos y traté de comunicarme a su celular muchas veces para invitarla a participar en el curso de actualización docente sobre mi obra, que terminé ayer en la UNAM. Como siempre me había contestado con prontitud, empecé a pensar lo peor, pero me tranquilicé pensando que las malas noticias vuelan. Al final, un colega buscó en Google y encontró mucho material de Aura Ponce de León (APL), entre ellas una esquela de la UAM. Había fallecido el 6 de febrero pasado. Era una persona íntegra y generosa y una académica brillante. Compartíamos la misma visión del ser humano. Era mucho más joven que yo (menos de 60 años). Desconozco las causas de su fallecimiento. Hoy reproduzco en su honor y memoria, extractos de su brillante escrito Un primate con apetito epistémico. Pensando la evolución con Hume y Boltvinik . Dice al inicio APL.

Julio Boltvinik ha cuestionado con gran profundidad el enfoque vigente mundialmente en el combate y el estudio de la pobreza. Al caracterizar este fenómeno, Boltvinik constata una situación mundial desesperanzadora: por un lado, un número muy importante de miembros de nuestra especie están condenados desde su nacimiento a una existencia precaria, no humana; por el otro, los organismos internacionales que tienen como misión contribuir a mitigar el sufrimiento humano causado por carencias económicas, han fallado. Por ello, decide examinar meticulosamente las insuficiencias de la aproximación canónica en el estudio de la pobreza para exponer la causa de sus fallas. Tal aproximación, surgida de la corriente principal en la economía, separa los bienes que se describen como bienes materiales de aquellos no materiales y determina un umbral en los primeros para distinguir a los pobres de los no pobres. El Banco Mundial, por ejemplo, ha trazado este umbral en un dólar diario per cápita, con una aproximación del todo cuestionable. En su obra, Boltvinik puso en su verdadera perspectiva estas aproximaciones que olvidan que de sus resultados hay consecuencias severas para seres humanos concretos, y propuso un enfoque completamente nuevo del problema. En él juzga que la primera condición para trazar un umbral debe ser revisar qué es el hombre, qué es lo que realmente necesita, y sólo entonces, separar los aspectos económicos y trazar las líneas que permitan determinar esos umbrales. Este enfoque produjo una obra que traspasa los límites disciplinares del campo de la economía para ocupar un lugar destacado entre las obras de valor universal en las ciencias del hombre y de gran pertinencia y relevancia ante la grave situación de pobreza mundial. Es también una obra de gran interés para la antropología filosófica. Su análisis sobre la única manera moral de enfocar los ingentes problemas de pobreza en el mundo traspasa las fronteras de la perspectiva económica tradicional al preguntarse por el hombre ante las carencias; qué es lo que significan si se trata de vivir una vida digna, una vida verdaderamente humana. Se pregunta quiénes somos, cuáles son las características que posibilitaron nuestra aparición en el mundo, cuál es nuestra esencia. Comparto con él sus preguntas y sus respuestas son relevantes para la paleoantropología.