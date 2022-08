A

fortunadamente, una revolución pacífica y democrática no puede darse el horrendo lujo de proscribir, perseguir, encarcelar o asesinar a los exponentes de la reacción. No se trata únicamente de una limitación institucional –porque se desarrolla siguiendo las reglas del régimen al que busca demoler–, sino sobre todo de un imperativo moral: no se aspira a edificar una dictadura, sino a construir un orden social plural, democrático y respetuoso de los derechos humanos. Aquí no cabe, por tanto, el hostigamiento judicial o policial de oposición alguna ni el incendio de instituciones.

Lo anterior resulta inverosímil para los comentócratas y líderes que no se cansan de acusar persecuciones políticas contra presuntos asesinos, torturadores y ladrones que ocupan u ocuparon puestos de poder –del aún gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca al ex procurador Jesús Murillo Karam, pasando por la ex secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga– y se desgañitan día a día advirtiendo sobre la inminencia de una catástrofe económica, el riesgo cercano de un conflicto con Estados Unidos y/o el advenimiento de una tiranía o cuando menos de un maximato. Sus posicionamentos no derivan de la reflexión y el análisis, sino de imperativos propagandísticos y de fobias racistas y clasistas; no vale la pena, en consecuencia, invertir mucho tiempo en explicarles.

Para otros, partidarios de la Cuarta Transformación, lo señalado en el primer párrafo es exasperante y desalentador: a fin de cuentas, en 2018 la sociedad expresó de manera rotunda su mandato de liquidar el viejo régimen y a más de cuatro años son demasiadas las piezas de éste que se mantienen en pie y desde las cuales la reacción se atrinchera y obstaculiza todo cambio: los organismos autónomos, las minorías legislativas, buena parte de los tribunales, la inmensa mayoría de los medios, gobiernos estatales y municipales, las abreviaturas que se reclaman propietarias de la sociedad civil –y que reciben generosos financiamientos de los grupos de interés contrarios a la transformación– e incluso oficinas del gobierno federal que siguen aferradas a los modos de los gobiernos oligárquicos de PRI y PAN. Vaya, hasta en Morena, el partido de la 4T, hay sectores que boicotean, conscientemente o no, los cambios impulsados desde la Presidencia y desde la base de la sociedad, ya sea aferrándose a viejas prácticas políticas, ya enarbolando banderas supuestamente radicales.

Ciertamente, la experiencia de participar en una revolución con estas características resulta por momentos incómoda y agotadora, como correr en el fondo de una alberca, donde todo el entorno presenta una extraordinaria resistencia al avance. Muchos querrían vivir un proceso rápido y lineal, sin las contradicciones, los retrocesos y las ambigüedades que caracterizan a todas las transformaciones sociales de raíz, incluso las violentas. Para superar la frustración, bien valdría pasar revista a lo que se ha logrado hacer en el país entre diciembre de 2018 y lo que va de 2022 en lo social, lo político y lo económico.