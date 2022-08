S

e sabe que Alito apoyará hasta la ignominia a su brother Lorenzo Córdova (y viceversa), siempre y cuando se garantice el intercambio de favores, por lo que se puede adelantar que la bancada tricolor en San Lázaro votará favorable, aunque infructuosamente para que en 2023 el Instituto Nacional electoral (INE) se embolse alrededor de 24 mil millones de pesos, que es el presupuesto solicitado por el nefasto personaje que el próximo año concluirá su periodo como presidente del citado organismo.

Se trata de una catarata de dinero –de los mexicanos, claro está– que, en caso de ser aprobada la petición del INE por la Cámara de Diputados, se traduciría en un voraz consumo diario –sábados, domingos y días festivos incluidos– de casi 65 millones 800 mil pesos, o si se prefiere 2 millones 740 mil pesos por hora, un monto bestial que incluye el financiamiento público (6 mil millones, más o menos) a partidos políticos (algunos de ellos declarados en moratoria legislativa , por lo cual no participarían en la revisión, modificación y/o aprobación del presupuesto 2023) y 4 mil millones adicionales ( presupuesto precautorio , le llama) por si llegado el caso se realiza una consulta popular (caso contrario, dice el citado instituto, reintegrará el recurso).

Lo mejor del caso es que en 2023 sólo se realizarán dos elecciones estatales, especialmente en el caso del titular del Ejecutivo local: Coahuila (gobernador más diputados) y estado de México (sólo gobernador), pero lo verdaderamente importante es que el que viene será el último año del actual consejero presidente Lorenzo Córdova, y éste pretende retirarse forrado, que para eso es la democracia , según él.