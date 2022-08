Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Viernes 26 de agosto de 2022, p. 32

El líder local de Morena, Tomás Pliego Calvo, reconoció que el proceso de elección de congresistas en la Ciudad de México ha sido dilatado y turbulento debido a que la dirigencia nacional ha tardado en hacer públicos los resultados a tres días de la elección del nuevo presidente del partido.

De acuerdo con la convocatoria, los resultados de quienes ganaron en los distritos de la capital deben darse a conocer 72 horas antes de que se reúnan los congresistas para votar al nuevo dirigente; sin embargo, hasta el cierre de la edición no se habían hecho públicos.

Por la mañana, Pliego confió en que el proceso del próximo domingo saldrá bien , pese a que morenistas como el ex alcalde de Cuauhtémoc Néstor Núñez –quien supuestamente resultó electo como congresista– anunció que no participará en la elección del próximo domingo.