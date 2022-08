Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de agosto de 2022, p. 32

El partido Morena en la Ciudad de México interpondrá una denuncia penal por la pérdida de documentos durante una inundación en la alcaldía Benito Juárez, entre los que se encontraban oficios relacionados con construcciones y desarrollos inmobiliarios.

La denuncia se hará extensiva a la Contraloría General, y será contra el alcalde, Santiago Taboada, por su presunta responsabilidad en el resguardo de expedientes de construcción destruidos por una anegación en 2020, informó el presidente local de Morena, Tomás Pliego.

En conferencia de prensa, el dirigente también informó que René Aridjis, ex funcionario panista investigado por presunta irregularidades en su gestión, es pariente de César Nava, ex secretario particular del ex presidente Felipe Calderón, con lo que estamos ante una red inmensa de corrupción , consideró.

En tanto, el coordinador de la bancada del partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso capitalino, Christian von Roehrich, mencionado también en las investigaciones por presuntos actos de corrupción en el sector inmobiliario, será el nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).