Cruz Córdova también considera que la diversidad de propuestas, o la manera en que se representan los géneros y la variedad cultural de los integrantes hacen brillar el mensaje de Tolkien. Así que si algo estamos haciendo, eso es apoyarlo y retratarlo en la mejor manera en que podemos , aseguró. Para el actor puertorriqueño, igual que para Nomvete, es importante demostrar la existencia de todo tipo de personas en libros y películas. Existimos, estamos aquí. Así que es increíble para mí que no pueda, que no podamos, tener la oportunidad de existir en un mundo, cualquiera que sea, en el que los demás sí existen , criticó.

Uno de los asuntos más discutidos es el de la diversidad étnica de su reparto. Ha sido el centro de muchas disputas que han estado pasando en línea, en foros, y cosas así. Hay un argumento de que la diversidad no es algo propio del escritor, y en realidad es que eso es lo más Tolkien. Cuando has leído los libros, cuando has visto las películas, puedes ver que se trata de todas estas increíbles razas en un solo mundo, juntándose para lograr lo mejor, para lograr un único mundo de bienestar , defendió en la conferencia de prensa en México el actor de origen puertorriqueño Ismael Cruz Córdova, quien interpreta al elfo Arondir en la serie.

Muchas veces no nos hemos visto a nosotros mismos, y eso es un gran problema, porque hay gente que no entiende cuál es su lugar en el mundo. Así que nos estamos metiendo en estas narrativas, y permitiendo a una nueva generación, pero también a nosotros, imaginarnos por primera vez de formas más extensas , señaló el actor. Cruz Córdova también recordó que es afrolatino. En español indicó: “Tenemos el derecho de también vernos representados, de ver un elfo latino en la Tierra Media, y ocupar esos espacios. Entonces yo lo que digo es: ‘que se calmen’, porque no vamos a ningún sitio”.

La actriz afrobritánica también destacó el papel que tienen las mujeres en la serie. “Creo que eso es lo genial, y que hablando sobre diversidad desde el punto de vista de género, desde todos los puntos de vista, es también tener accesibilidad. He recibido muchos mensajes en los que me dicen: ‘Estamos muy emocionados, y es muy refrescante que exista esta especie de balance’. Ser capaz de verme a mí misma y a mi hija, que está creciendo, con una imagen en una franquicia de esta escala, y verse a sí mismas”, agregó Nomvete.

Al dar vida a una princesa fuera de las convenciones clásicas, la actriz considera que Los anillos de poder hace una reivindicación oportuna de los roles femeninos. Las mujeres no sólo están incluidas en esta producción, sino que lo están en posiciones de poder. Tenemos una voz y eso es algo que ha sido muy importante. Otra vez para abrir el acceso a todos, pero también a fin de dar un lugar a alguien como yo, una mujer de color, es un extraordinario y revolucionario acierto de la industria de la fantasía , sostuvo.

Para Ismael, sin embargo, la reflexión no debe ser sólo cosa de las obras de ficción. Estas conversaciones también tienen que pasar dentro de nuestras propias culturas; ¿cómo vamos a expandir de adentro los espacios de representación para nosotros? , preguntó.

Clark, por su parte, se dirigió a quienes argumentan que el autor de la Tierra Media no habría aprobado la serie. Tolkien era una persona compleja, que creó un mundo muy complejo, pero también creo que lo que conecta a este mundo es la humildad. Conocer tus propios límites. Así que para los que crean que él hubiera dicho categóricamente que esto sí o que esto no, esas respuestas no existen , destacó la actriz.

El señor de los anillos: Los anillos de poder, en la que Amazon Prime ha invertido 465 millones de dólares, está dirigida por el catalán Juan Antonio Bayona, quien hizo su debut detrás de cámaras con El orfanato, producida por Guillermo del Toro.

La primera temporada de la serie se estrenará el 2 de septiembre en la plataforma de streaming.