Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Lunes 22 de agosto de 2022, p. 8

El estudio del pintor Armando Brito se inunda de aires sonoros, algo que disfruta, aunque a veces siente que las imágenes pasan demasiado rápido por su cabeza, sin contar con el tiempo suficiente para trabajarlas.

Me da mucha alegría pintar sabiendo que en algún momento oiré música , expresa Brito (Cuernavaca, 1956). Son ocho o nueve horas de luz natural, y cuando termina hay que esperar hasta el día siguiente .

En algún momento dibujó mucho de noche con tinta: Hay color, sin embargo, no de la misma manera que cuando estás frente a la tela con la luz del día. El sol cambia los tonos y uno trabaja con más confianza .

Brito, pintor que cultiva una figuración expresionista, compartió la exposición Dos ejes del ver, en la galería Oscar Román, junto con Roger von Gunten, no sólo su colega, sino también su mentor. Además de que en noviembre Brito expondrá dibujos en la Casa de Cultura de Teloloapan, Guerrero, región de donde es su familia; para el año entrante hay una propuesta del galerista Noel Cayetano de que Brito y Von Gunten expongan en el Museo de los Pintores Oaxaqueños.

El entrevistado conoció a Von Gunten al principio de su carrera, en una clase de yoga en Cuernavaca. Su amistad se volvió epistolar cuando Brito se fue a vivir 12 años a Estados Unidos. Las veces que regresaba a México iba a su taller, en Tepoztlán.

–¿Qué admira de Von Gunten?

–La disciplina, el gusto por el oficio y la ética por la pintura. Una manera que me es importante sobre todo en estos tiempos en que hay mucho gusto por hacer imágenes; sin embargo, no se cuestiona cómo aparecen en la tela o el papel, si viene de un rigor, de la mirada del ver. Este gusto, creo, lo adquirí con Roger. El gusto por trabajar, por el oficio, por dedicarle mucho tiempo al estudio del color, por ejemplo.

Crear despreocupado