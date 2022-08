De La Redacción

Domingo 21 de agosto de 2022, p. 8

El guitarrista y cantante Manuel Suárez inicia su historial roquero con el grupo Signos Vitales y lo refuerza al formar parte de Guillotina, banda que con su producción Rock mata pop consigue un lugar destacado entre los seguidores del rock mexicano.

La estadía de Suárez con Guillotina es de 1993 a 2011; a partir de ese año lideró otra agrupación, Motor, hasta que apareció el cuarteto Slo Blow, donde, junto con Yahir Vega, de Radio Kaos; Levith Vega, de El Haragán y Tavo Limongi (+), de Resorte, grabaron un EP.

Alternativamente a esta grabación, Suárez ya había emprendido su carrera en solitario. En este formato, el año pasado hizo una producción con material acústico del cual surgió la canción Solo.

Relación con Disidente

Ahora, el también productor, se asocia con la banda tapatía Disidente e informa: “Tengo una historia muy chida con ellos, hemos sido carnales; además, siempre ha habido afinidad en gustos musicales y en lo que creemos y pensamos del rocanrol, así como en la forma en que se debe hacer. Desde antes de la pandemia me habían invitado a tocar con ellos en una gira que iban a hacer y no se pudo armar; pero el año pasado, en un concierto en la Ciudad de México me volvieron a invitar y dijimos ‘¿por qué no palomeamos una serie de rolas?’

“Armamos una versión eléctrica de algunas acústicas. Fueron dos conciertos y una experiencia bien chida, y a Solo, que es una canción acústica, le pusieron todos los arreglos eléctricos y se transformó. En ese momento dijimos ‘Estaría chido grabarla’. Ellos lo hicieron en Guadalajara; en la Ciudad de México le grabé una guitarra acústica y la voz ya con producción. Así la mandé para que Álex le pusiera algunos coros. La portada la diseñó Pedro, también de Disidente.”