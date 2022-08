Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Domingo 21 de agosto de 2022, p. 26

La infraestructura tecnológica con la que cuenta la Ciudad de México para combatir la inseguridad permite la prestación de otros servicios, como el acceso a Internet de manera gratuita, ya que 13 mil 714 puntos de servicio inalámbrico a la red están colocados en el equipamiento urbano del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, conocido como C5.

De acuerdo con el portal de datos abiertos del Gobierno de la Ciudad de México, las alcaldías que cuentan con mayor número de puntos de acceso en postes del C5 son Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, con 2 mil 108, mil 787 y mil 455, respectivamente.

Además de brindar el acceso a Internet de manera gratuita, estos postes permiten que las autoridades realicen labores de vigilancia por medio de las cámaras de video y así mejore la reacción de las autoridades ante la comisión de ilícitos, situaciones de crisis y otros tipos de emergencias.

“Yo sabía de las videocámaras, pero no estaba enterado que en los mismos postes hay wifi. Seguido me conecto al Internet de la ciudad aun cuando mis datos del celular no se han acabado: es una manera de ahorrar. Eso sí, nunca he tocado los botones de emergencia que hay en los postes”, comentó Lucía Leyva, estudiante de sicología en la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Xochimilco.