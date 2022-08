1. L

a historia y el uso de las analogías históricas son uno de los principales campos de batalla en la política. Otra prueba de ello fue cuando el presidente palestino Mahmoud Abbas en la conferencia con el canciller alemán Olaf Scholtz el miércoles pasado acusó a Israel de llevar a cabo “‘50 holocaustos’ contra el pueblo palestino” (bit.ly/3QzdHnJ). En respuesta a una pregunta sobre el ataque palestino contra atletas israelíes en Múnich, en 1972, dijo: Desde 1947 hasta hoy, Israel ha cometido 50 masacres en 50 aldeas palestinas y agregó: 50 matanzas, 50 holocaustos . La comparación −Abbas trató de retractarse después, asegurando que no tenía la intención de negar la singularidad del Holocausto y sólo apuntaba a “resaltar los crímenes y masacres israelíes cometidos contra el pueblo palestino desde la Nakba”− provocó un alud de críticas. El primer ministro israelí Yair Lapid calificó sus comentarios de desgracia moral y mentira monstruosa , mientras el propio Scholtz se declaró disgustado y, condenando cualquier intento de negar el Holocausto, subrayó que para nosotros, los alemanes, la relativización de la singularidad del Holocausto es inaceptable .

2. Abbas erró de tiempo y lugar, pero sus intenciones de denunciar la perpetua limpieza étnica y las periódicas masacres a manos de Israel, junto con el contexto del reciente bombardeo de Gaza, avalado , de hecho, por Alemania y la UE (bit.ly/3QU0427), − los crímenes que no han parado hasta el día de hoy , como subrayó− ponen la luz apropiada a su analogía. Así, ésta no sólo se inscribe en una larga, alimentada por las políticas del propio Israel, historia de usar las comparaciones a la Segunda Guerra Mundial para hablar de la colonización de Palestina −José Saramago y Giorgio Agamben compararon a Gaza con Auschwitz ; Zygmunt Bauman comparó el muro en Cisjordania al muro de gueto de Varsovia , etcétera−, sino acaba diciendo (en términos del etnosicoanálisis) más del que recurre a ella que de ella misma. Abbas no es el primer líder palestino que usa esta comparación para expresar la impotencia y la desesperación de un pueblo puesto en una imposible condición de ser la victima de la víctima (Edward W. Said dixit). Un pueblo despojado por el mal del colonialismo de asentamientos, justificado con tal de enmendar las desgracias pasadas cometidas por alguno otro y cuyos niños están siendo asesinados (bit.ly/3Civo6w) por un país que invoca para ello la memoria de los niños judíos muertos en el Holocausto (como hizo también Lapid ahora). Y que sufrió una catástrofe − Nakba− comparable, desde su perspectiva, con el Holocausto, pero nunca reconocida (bit.ly/3PJyILm).