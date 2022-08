Jesús Murillo Karam es el ex funcionario de más alto rango detenido hasta ahora por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Autor de la expresión ya me cansé , cuando expuso públicamente la llamada verdad histórica, es el primer ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía General de la República) que enfrenta un juicio.

“Cuando se habían arrojado y quemado los cuerpos, recibieron la orden de El Terco (Felipe Rodríguez) de fracturar los restos de los huesos calcinados para ser depositados en bolsas negras. Según sus declaraciones, estas bolsas fueron vaciadas en el río San Juan, salvo dos, que uno de los declarantes dice haber arrojado completas”, señaló el ex procurador.

Sostuvo que con base en una investigación exhaustiva, profunda y seria, con resultados científicos , el alto nivel de degradación de los restos encontrados hacía muy difícil la extracción de ADN para la identificación.

Aseguró que no se trató de un crimen de Estado. Iguala no es el Estado mexicano , y casi al final de su conferencia, lanzó su frase ya me cansé . Alcanzó a decir que es comprensible el rechazo de los familiares para el avance de las indagatorias: “Es natural (…) y no me sorprende”.

En esa ocasión, acompañado por Tomás Zerón, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, precisó: Sin lugar a dudas, (las investigaciones llevan) a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan. En ese orden . Esa es la verdad histórica de los hechos, indicó.

Desde que terminó el sexenio de Peña Nieto, Murillo Karam desapareció de la escena pública, y sólo tuvo algunas apariciones esporádicas para sostener sus argumentos sobre el caso. Se sabe que enfrenta serios problemas de salud.