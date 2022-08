Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Sábado 20 de agosto de 2022, p. 4

El ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam, el primer encargado de dirigir las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de dar a conocer lo que él denominó “la verdad histórica” del caso, fue aprehendido (según el Registro Nacional de Detenciones) a las 15:30 horas por un operativo conjunto de la Policía Federal Ministerial (PFM) y de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) cuando salió de su domicilio en la colonia Lomas de Chapultepec.

Ahí, el personal ministerial le notificó que existía una orden de captura por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia por la investigación de la desaparición de los estudiantes el 26 y 27 de septiembre de 2014.

De acuerdo con fuentes cercanas al funcionario, el primer titular de la hoy extinta PGR que es llevado ante un juez acusado de delitos tipificados como graves sostuvo diversas reuniones con familiares y amigos en su domicilio la mañana de ayer.

Murillo Karam vestía una chamarra de piel negra, camisa azul y pantalón gris oscuro. Cuando los agentes federales y el personal de la Semar lo rodearon, él se mantuvo sereno y sin oponer resistencia aceptó su traslado a instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en la colonia Tacubaya, en lo que antes fue el hotel El Sol.

En la noche se difundió un video en el cual se observa cuando el personal de la FGR, acompañado de efectivos navales, se encontraban afuera del domicilio de Murillo Karam y se acercaron a una persona a preguntar si era el ex titular de la PGR. Al darse cuenta, Murillo Karam se identificó.

Un agente del Ministerio Público se encaminó hacia él, en tanto que Murillo Karam acortó la distancia entre ambos, llevando sus manos en los bolsillos de su chamarra negra. Alrededor había familiares del ex funcionario y otras personas que grababan el momento en que el representante de la FGR le informó la existencia del mandamiento judicial y de los cargos por los que éste se giró. El ex procurador no opuso resistencia, tomó del brazo a un agente ministerial luego de conocer las imputaciones.

Una joven que dijo ser sobrina de Murillo Karam y el médico de éste presenciaron la escena. Ella preguntó si podía acompañar a su tío e informó al agente ministerial que el abogado de éste no se encontraba en ese momento. Murillo movió la cabeza negativamente y cuando estaba a punto de subir a la camioneta le dijo a su sobrina que no lo acompañara.

En tanto, el médico preguntó si él sí puede acompañar a su paciente y le dicen que sí. Los ministeriales le piden que vayan en el asiento del copiloto, mientras Murillo Karam subió voluntariamente a la parte trasera.