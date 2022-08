De la redacción

Periódico La Jornada

Sábado 20 de agosto de 2022, p. 7

En coincidencia con el título de su más reciente sencillo, llamado Calma, Christian Jean toma las cosas así: con calma y de la misma manera detalla el contenido del disco de donde se desprende Calma.

“El nuevo disco se llama Amor Fati. Son 10 canciones, los títulos son muy divertidos. Una, es una letra seria, oscurona, llevada a lo electrónico con una artista chilena; la otra es mucho más romántica con una artista mexicana que todos conocen. Y el nombre, Amor Fati engloba muy bien el concepto de todo el disco –significa amar el destino– no sólo aceptarlo, sino quererlo. Y creo es el reto más grande que tenemos, no sólo aceptar las cosas buenas y malas de la vida como parte de un camino, sino amar. Esa frase me ayuda a mantenerme en el momento presente dando lo mejor de mí, tomando las mejores decisiones.”