▲ La actriz protagonizó el cortometraje Malas decisiones, de César Silva. Foto cortesía de la intérprete

El 2021 inició con la gran oportunidad de un papel en la producción internacional Good is a bullet, encarnando al personaje Venom, película dirigida por Nick Cassavetes. Actuar al lado de Nicolaj Coster-Waldau y Maika Monroe me ayudó muchísimo a crecer, pero sobre todo la generosidad de Nick como director, habiendo sido él mismo un gran actor, sabe muy bien como tratarnos, entiende la fragilidad que representa la construcción de un personaje. Al terminar me mandó un mensaje de texto, sus palabras me impulsaron a perseguir mi sueño con más fuerza, a prepararme más y ahí fue cuando decidí entrar al CEA y continuar formándome como actriz .

Georgia Clark mientras estudiaba en el CEA, protagonizó el cortometraje Malas decisiones dirigido por César Silva.

Esas oportunidades me permitieron conocer cómo se trabaja el cine y cuál es su lenguaje, la construcción de la escena es distinta, a mí es lo que más me emociona.

Habiendo realizado en el CEA la obra teatral Despertar de primavera, Georgia Clark asegura que actuar en teatro “es increíble porque el público está en ese momento ahí, frente a ti, contigo, retroalimentándote. Sientes su energía.

“En esa puesta en escena pude explorar una cosa maravillosa que fue hacer varios personajes en una misma obra.

Eran totalmente diferentes: una niña dulce e inocente que es maltratada por sus papás, y otro un conserje de escuela, con sexo indefinido, un poco monstruoso a la hora de hablar, de moverse. Muy interesante trabajar los personajes. Esas son las cosas que te permite el teatro, que tiene sus propias reglas. Y tú tienes que llegar a la persona que está delante de ti.

Habiendo concluido su carrera este 2022 en el CEA, Georgia Clark afirma que realizó muchas prácticas para televisión; fue todo un año enfocado a esta área. Ha sido muy interesante explorar este lenguaje de actuación .

Esta semana Georgia concluyó su participación como una de las antagonistas en un thriller internacional al lado de grandes actores, filmada en México. Aún no puedo hablar mucho de este proyecto, sólo les adelanto que fue una experiencia extraordinaria trabajar con este director y al lado de actores que admiro muchísimo .

Georgia fija su futuro inmediato seguir frente a la pantalla, ya sea de televisión o cine: me encanta todo; lo que más amo es tener la oportunidad de trabajar y encarnar en un personaje. Pero tengo gran debilidad por el cine .

Clark asegura que sus expectativas a futuro son seguir trabajando mucho y tener la suerte de interpretar personajes que sean diferentes a mí, que me permitan explorar las nuevas formas de actuar .

De momento no ceja en su propósito de seguir preparándose y buscar más oportunidades en el mercado nacional y extranjero.