Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Sábado 20 de agosto de 2022, p. 6

Se develó el cartel completo del festival Hipnosis 2022 el martes pasado por medio de sus redes sociales. Entre los grupos participantes destaca el regreso a la Ciudad de México de The Mars Volta, el sonido roquero y sicodelico de The Black Angels y la diversidad cultural de Chicano Batman.

Los músicos Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala iniciaron su carrera en De facto y At The Drive-in, en donde experimentaron ritmos como el dub, reggae y el hardcore respectivamente. Fue hasta 2003 cuando nace The Mars Volta en El Paso, Texas, con su primer álbum De-Loused in the Comatorium.

La banda fue reconocida por los medios y su público por impartir mucha energía en sus conciertos, también fue llamada la mejor banda de prog-rock según la revista Rolling Stone en 2008, para el año siguiente sus integrantes se separaron.

De tal manera que este 2022 se rencuentran los músicos, Omar y Cedric, después de más 10 años de inactividad, con nuevo disco llamado The Mars Volta que saldrá a la venta el próximo 16 de septiembre.

Desde Los Ángeles, California, llega al Hipnosis el cuarteto Chicano Batman formado en el año 2008 por los amigos Eduardo Arenas, Carlos Arévalo, Bardo Martínez y Gabriel Villa. Esa banda fusiona jazz, reggae, rock experimental, R&B, también el género grupero de México.

Con raíces colombianmas, salvadoreñas y mexicanas en sus integrantes, el grupo expresa en sus letras contenido y mensaje social, pero también amor, tanto en español como en inglés.

El grupo cuenta con cuatro discos, Joven Navegante en 2012, Cycles Of Existential Ryhme lanzado en 2014, Freedom Is Free en 2017 y su más reciente albúm Invisible People. En este año participaron en el festival Coachela, California, donde rindieron tributo en sus vestimentas a los grupos mexicanos Bronco y Caifanes.