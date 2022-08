Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Sábado 20 de agosto de 2022, p. 5

Una posible explicación para el alma de polímata que Sergio Arau manifiesta desde hace ya varios años probablemente se puede hallar en la cantidad de tiempo que el músico, cineasta y pintor asegura haber pasado en este planeta. La idea es que tengo 344 años, voy a cumplirlos el próximo domingo , menciona al teléfono. De acuerdo con él, su nombre real es otro: Lazlo de la Vega Morris Van Claus Vitelli y Pavón, pero tuvo que cambiarlo para adaptarse a los estándares actuales.

Así que durante la cuarentena, Sergio Arau, encerrado como tantos otros, se puso a recordar aquellas épocas. El resultado fue un disco al que bautizó Tocada y fuga. “A Juan Sebastián Bach lo conocí en Berlín, esquina con General Prim. Aquí en la colonia Juárez, en un antro de cumbias que se llamaba Las Uvas. Lo reconocí por la peluca. Fui y le dije: ‘tú eres Bach’. Volteó y me dijo: ‘tú eres Lazlo’”, relató el antiguo miembro de Botellita de Jerez.

Piezas clásicas en canciones

Me platicó que había descubierto la cumbia; y le encantaba , continuó Arau, “le sugerí hacer esta canción que es sobre una tocada donde el promotor nos contrata y a la hora de la hora se fuga, entonces por eso se llama Tocada y fuga”. El material que surgió de dichas ideas dio como resultado un disco formado de algunas de las canciones más populares la música clásica, bueno, no eran canciones, eran piezas. Y las volví composiciones , aclaró el músico.

En Tocada y fuga se pueden distinguir piezas de figuras como Beethoven, Bach, Vivaldi o Chaikovsky; autores con quienes Arau trabajó hace muchos años. Fue el mexicano quien se acercó para proponerles agregar letra a sus melodías porque se le daba bien eso. Los compositores aceptaron, pero la bronca es que entraron los abogados a ver los derechos de autor y no se pusieron de acuerdo. Entonces ellos lanzaron su música sin mis letras. Entonces lo que estoy presentando ahora son las versiones originales con mis letras para que ya se haga justicia , detalló.

Arau, sin embargo no generó animadversión a las piezas. “Debo reconocer que son unas melodías maravillosas. Por ejemplo, Para Elisa de Beethoven, lo convencí de hacer algo más comercial. Quería hacer una canción de amor para una chava, algo más contemporáneo. Entonces esa es medio punk, como ska punk. Se llama Para Lisa”, explicó el mexicano antes de ponerse a cantar: “tu mirada me paralizó, me cautivó, me congeló… La melodía sigue ahí, eso sí está incluido en todas las obras”, aclaró.

En el disco también recuerda que fue el mexicano Juventino Rosas, y no Johann Strauss, quien compuso la pieza Sobre las olas. “Que además era muy loco porque en Europa todo mundo pensaba que los valses los había hecho Johann Strauss, y pegó tanto Sobre las olas… entonces me junté con Juventino y le dije: ‘hay que hacerle una letra más interesante para que llame más la atención’. Ésta es Sobre las solas del bar, que son las chicas solitarias del bar”, dijo Arau.

Al encontrarse ya en el siglo XXI, Arau también decidió incluir instrumentalización más moderna. Hay la parte orquestal con violines y todo eso, pero la verdad es que la banda es contemporánea tenemos teclados, bajos, guitarra , señaló. Al mismo tiempo, músicos de rock se sumaron para colaborar en el proyecto. Durante la cuarentena me metí a grabar y ahí sí los invité, entonces en el disco está Andrea Echeverri, Rubén Albarrán, José Pons, Javier Gurruchaga y muchos más .