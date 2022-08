El técnico de los blancos, el italiano Carlo Ancelotti, reveló horas antes que su deseo era continuar su carrera en otra liga. No obstante, nunca mencionó que se tratara de la Premier inglesa. Él quiere probar un nuevo desafío y una nueva oportunidad. El club lo entiende por lo que ha hecho aquí y por la persona que es, tenemos que respetarlo , detalló Ancelotti en conferencia de prensa. Su voluntad era salir, pero tenemos recursos para remplazarlo .

No intenté convencerlo, sólo lo escuché porque nos ayudó mucho en este periodo. Sabiendo su deseo, no hay manera de volver atrás. Aunque no seguirá con nosotros, el agradecimiento es grande por lo que nos ha dado , afirmó el timonel.

Los merengues cuentan con otros jugadores que podrían ocupar la plaza del brasileño como Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos e incluso David Alaba, un defensa que puede jugar en el centro de la cancha en caso de ser necesario.

Casemiro se unirá a su ex compañero Cristiano Ronaldo en el Manchester United, aunque el futuro del delantero portugués en el club inglés sigue en el aire.

Los planes del Real Madrid no cambian , concluyó Ancelotti. Vamos a luchar y competir en todos los torneos, y lo haremos bien con Casemiro y sin él. Dicho esto, todo el mundo reconoce la importancia de este jugador y el cariño que le tenemos .

En tanto, en el inicio de la jornada dos de LaLiga, el Español cayó 2-0 con el Rayo Vallecano y el Sevilla y Real Valladolid empataron 1-1.