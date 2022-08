Decidida a rapear como su modelo a seguir, se unió a un grupo formado exclusivamente por hombres. Al principio no me tomaban en serio, pero terminaron aceptándome .

Me encanta su música, me da esperanza de triunfar algún día , dice una joven de 16 años que asiste al concierto. “Cool Fawa es genial”, exclama un joven.

Una temprana carrera dio un vuelco en 2013 por la guerra civil cuando los rebeldes de Seleka, principalmente musulmanes, asaltaron la capital Bangui persiguiendo al presidente François Bozizé.

En medio de una crisis, Princia comenta: Ya no podíamos salir, teníamos miedo de recibir un balazo o de que nos secuestraran , confiesa en la intimidad de su casa, en las alturas de Bangui.

El rap es peligroso, no compensa y es malo para mi imagen , lamenta poniendo los ojos en blanco.

Mi música estaba mal vista por la población. Hay padres que ya no querían que sus hijas se acercaran a mí , señala molesta Cool Fawa, prejuicio que no perdona a sus allegados: La gente que me rodea siempre comenta lo que hace mi hija , lamenta su madre, Cécile Yohoram, profesora de inglés en el instituto, pero en cuanto la oigo cantar, me siento orgullosa , agrega.

Para la mayoría de los centroafricanos el rap es una música de fracasos , lamenta Princia.

Cool Fawa, negándose a reducirse al silencio, cambia el rap por la música hip-hop y afrobeat, más popular, aunque no necesariamente rentable, como todo el sector cultural centroafricano.

El Ministerio de las Artes y la Cultura me ayudó en 2020, pero me gustaría sentirme más apoyada por mi gobierno , lamenta.

Ser mujer en este entorno también significa enfrentarse a comportamientos sexistas, especialmente cuando se trata de encontrar financiamiento. Los patrocinadores están demasiado a menudo en una relación de seducción , lamenta la artista. Rápidamente entendí que yo tenía que financiar mi música .

De origen modesto, Princia cuenta con el apoyo económico de sus familiares, además de un pequeño negocio que administra con su hermana. “Compramos pelucas, zapatos, bolsos… en el extranjero para revenderlos aquí, esto me permite pagar el registro de mis títulos en Camerún”.