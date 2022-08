Juan Ibarra

La titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curiel de Icaza, y la presidenta de la Comisión de Igualdad y Género del Congreso de la CDMX, Ana Francis López Bayghen, se reunieron para discutir y promover una iniciativa de ley en torno a los espectáculos públicos que se llevan a cabo en la capital, especialmente los de iniciativa independiente, para que puedan realizarse con el respaldo de un marco legal más plural.

El interés nuestro es prestar atención a todas aquellas manifestaciones que han estado relegadas, no incluidas y que son más pequeñas, que van respondiendo a otras realidades , explicó la diputada. Digamos que esta perspectiva que estamos promoviendo, o que vamos a empezar a construir, no necesariamente quita mayor cosa de las garantías que tiene esta norma para los espectáculos masivos, sino que agrega a todas las expresiones pequeñas y medianas, que también deberían empezarse a considerar como espectáculos públicos .

La titular de Cultura destacó que no solamente los masivos son importantes; hay muchísimas iniciativas autogestivas, independientes, que fomentan y participan en el espacio público y que muchas veces no tienen el espacio, o no se los dan, o pareciera que no tuvieran derecho cuando, justamente, la calle ya es de todos .

Para las funcionarias, la ley actual y la mayor autonomía con que ahora cuentan las alcaldías de la Ciudad de México han generado incertidumbre en quienes se dedican a dar espectáculos en la vía pública.