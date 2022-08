P

robablemente nunca veremos al ex presidente Peña Nieto pisar una prisión, ese episodio queda pendiente para su próxima rencarnación, pero la Fiscalía General de la República (FGR) informó que ha abierto tres expedientes: 1) por delitos electorales, 2) lavado de dinero y 3) enriquecimiento ilícito. El primero incluye denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL. En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos , dice la Fiscalía. (Ojo: no precisó de cual año y si ocurrirán en la mañana o en la tarde, sólo para estar al pendiente). Supuestamente, también se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso . (No hay fecha). Peña Nieto, asimismo, enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito, los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia . Recientemente el diario El País de España dio a conocer que Peña Nieto puso a la venta su piso madrileño. Esto ocurrió después de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, dio a conocer que lo investigaba por presuntas actividades delictivas. Uno de los mayores escándalos fue la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec y de eso no se menciona nada. En lo dicho: el egregio paladín del Grupo Atracomulco, muy venido a menos por cierto, no tiene nada de qué preocuparse en su actual rencarnación.

Estabilidad con crecimiento

El 8 de septiembre próximo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, presentará al Congreso de la Unión el proyecto de presupuesto del año 2023 –el penúltimo de la administración del presidente López Obrador, que se está yendo como agua. En espera de que se den a conocer los criterios referidos al precio del petróleo, del PIB, cotización del dólar y demás, puede adelantarse que será un presupuesto cuyo objetivo se orientará a la estabilidad económica con crecimiento, en palabras del subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio. Atención primordial recibirán la inversión en programas sociales e infraestructura. Aunque en esta etapa del sexenio el presidente López Obrador ha postulado un esquema franciscano, el presupuesto rondará 7 billones de pesos –en mi opinión no tiene nada de franciscano, será el más alto de la historia de México.