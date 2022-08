De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de agosto de 2022, p. a12

José Eduardo Chávez se metió a la final de lanzamiento de martillo en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 que se disputa en el esta-dio Pascual Guerrero de Cali, Colombia, al lanzar para 73.07 metros, superando su marca personal de 71.30.

El pase llegó el día que cumplió 18 años, por lo que ubicarse entre los mejores 12 fue un gran regalo.

El finlandes Max Lampinen lanzó 75.32 para terminar en la cima de la competencia que tendrá su gran final este 4 de agosto.

Festejar así es lo mejor. Estar entre los 12 mejores del mundo se escucha fácil, pero no, este es un grandísimo logro. El primero (lanzamiento) lo estrellé contra la jaula, me puse un poquito nervioso por el Mundial, pero mejoramos y se dio lo bueno , dijo Chávez.

Y sobre la dificultad de la competencia, compartió: “De hecho era el más chiquito de tamaño; me considero una persona alta y aquí miraba a todos para arriba, pero dije: ‘no pasa nada, no me voy a poner chiquito’, estoy seguro de lo que vengo a hacer y viva México”, manifestó el atleta sonorense.