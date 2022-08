Ap

Miércoles 3 de agosto de 2022

Nueva York. La NFL suspendió al dueño de los Delfines de Miami, Stephen Ross, y le impuso una multa de 1.5 millones de dólares por comunicaciones inapropiadas con Tom Brady y Sean Payton, como consecuencia de una investigación de seis meses desencadenada tras la demanda por discriminación racial que Brian Flores interpuso contra la Liga. La indagatoria determinó que los Delfines no perdieron partidos adrede durante la temporada de 2019, pero que el equipo mantuvo una comunicación no autorizada con Brady y su agente Don Yee. Como parte de las sanciones, Miami perdió su selección de primera ronda en el draft de 2023 y la de tercera en 2024. Ross estará inhabilitado hasta el 17 de octubre. No podrá acudir al complejo del equipo, representar a la franquicia en ninguna actividad de la NFL ni participar en reuniones de la Liga antes del cónclave anual en 2023 y se le removió indefinidamente de todos los comités.