Adriana Cardeña, estandopera y directora del ciclo 11:11 Fantastic Stand Up Comedy, que se llevará a cabo del 11 de agosto al 28 en el Foro A Poco No, explicó: El mexicano siempre ha tenido la tradición de reír y de burlarse de sí mismo, pero el stand-up como tal, tiene unos 10 años que llegó. Ahora se está formalizando y nos estamos acercando cada vez más a la gente, lo cual ha sucedido también con programas de televisión o las rutinas que se suben a Internet .

Se contarán vicisitudes, sus difíciles, crueles e injustas vidas , pero de manera divertida, para así lograr que el público se identifique, descubra y se ría.

“Al escuchar estas experiencias de vida y cómo los comediantes logran encontrar el punto de desahogo y liberación, el espectáculo se vuelve único –por catártico y terapéutico–, al hallar un punto común con el espectador, que es querer aprender a reírnos de todas esas experiencias –buenas o malas– y a disfrutar la vida, pase lo que pase.”

Cardeña ha sido artífice de otros proyectos en los cuales reunió a diversos exponentes de este estilo, como Miércoles de Stand Up (en el mismo Foro A Poco No), así como True Colors y Be Pride, estos últimos, con nutridas presentaciones en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

El stand-up, puntualizó, es diferente a otros espectáculos porque jugamos, hablamos y vemos de frente al público; lo sentimos respirar. Si les gusta van a aplaudir y hasta gritar, lo cual genera una comunión. De hecho cada espectáculo es único, porque hablamos de temas actuales, que todos hemos vivido; es comedia de pie, original y única porque son experiencias de vida .

El ciclo 11:11 Fantastic Stand Up Comedy se realizará del 11 al 28 de agosto, los jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 y domingos a las 18 horas, en el Foro A Poco No (República de Cuba 49, Centro Histórico, cerca del Metro Allende).