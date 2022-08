Roisin O’connor

The Independent

Periódico La Jornada

Martes 2 de agosto de 2022, p. 7

A veces tengo pensamientos suicidas. No estoy muy orgulloso de eso , cantaba recientemente Stromae en un noticiero de la cadena de Francia TF1. El video dio la vuelta al mundo. El artista belga, reconocido en Europa y Estados Unidos, volvía a escena después de superar una depresión. Aunque vendamos sueños, sigue siendo una profesión y, como en cualquier profesión, cuando trabajamos demasiado, llegamos al agotamiento , declaró el intérprete francófono.

L’enfer (El infierno), parte de su disco Multitud, es un grito para llamar la atención sobre los problemas mentales que ha generado la pandemia o la presión de la popularidad para numerosas estrellas. Stromae, creador de un pop-rap con letras inteligentes, primero se retiró en 2015 por una dura enfermedad, y después, compartió que sufría depresión.

Paul Van Haver, nombre de pila del músico, decidió retirarse de la música por cuestiones de salud mental. De madre belga y padre ruandés (que murió durante el genocidio en ese país africano), Stromae –nombre que proviene de la jerga francesa de la calle, al desordenar la palabra maestro–, es compositor y productor. Ha desarrollado su carrera en el hip hop y la música electrónica, pero termina creando piezas pop muy eclécticas. Saltó a los reflectores en la industria con rolas como Alors on danse, Papaoutai y Tous les mêmes, o Formidable.

Figura en Europa y en Estados Unidos

Con dos álbumes bajo el brazo, Cheese, de 2010, y Racine carrée, de 2013, se volvió una figura en Europa e incluso Estados Unidos, donde participó en el festival de Coachella.

Ahora, presenta otra pieza de su reciente álbum, editado en 2022, esta vez en colaboración con Camila Cabello. Se trata de un remix de su sencillo Mon amour. Por lo que ofrece una entrevista a The Independent sobre su regreso después de un paréntesis de años.

A Stromae le gusta ponerse en situaciones inusuales. En 2013, el músico belga-ruandés tropezó borracho por una calle empapada de lluvia en Bruselas, mientras los transeúntes lo miraban o filmaban en sus teléfonos. ¿Tuvo una noche difícil? , le preguntó un oficial de policía preocupado. Soy un gran fan suyo... cuídese . Las imágenes de estas escenas de la vida real se convirtieron en el video musical de Formidable. Dos años más tarde, se vistió con un extravagante combo de pantalones cortos y camisa (con calcetines a juego), saliendo de un taxi mientras anunciaba que planeaba conocer a todos (sus) fanáticos estadunidenses . Actuó en un Times Square desierto, más tarde arrastrando su computadora portátil y su teclado a través del Metro. Este fue el video musical de Papaoutai.

Genio enigmático

Se sintió claramente fuera de lugar en la MET Gala de este año, en mayo. Fue estresante, mi primera vez , afirma. No tiene ningún interés real en el mundo de las celebridades. Vivo en Bruselas; no hay celebridades allí , bromea el hombre de 37 años. Stromae es un genio anómalo y enigmático, y multinstrumentista excepcional.

Lanzado en enero, Multitud, su tercer disco, marcó su regreso al estudio. Alors on danse, de su debut Cheese, fue un himno con letras que hablaban a una generación afectada por el desempleo, la deuda y la apatía social. En una entrevista, Stromae señaló que el éxito de esa rola fue tan abrumador que le dijeron que sería una maravilla de un solo éxito. Puse mucha presión sobre mis hombros , comentó ahora, que se da tiempo después de la prueba de sonido en una carpa vacía, detrás del escenario de un festival en Lisboa, Portugal. “Ni siquiera recuerdo que alguien me dijera: ‘Eres una maravilla de un solo golpe’. Me lo estaba diciendo a mí mismo”. Sin embargo, pronto demostró que estaba equivocado.

Su segundo álbum incluyó el frenético Papaoutai (Daddy, Where Are You?), otro éxito. Esta vez, profundizó en la identidad de la figura paterna. Fue en 2015, mientras estaba de gira para promover ese álbum en África, que todo se derrumbó sobre sí mismo. Sufrió graves efectos secundarios de un tratamiento contra la malaria; después de un apagón en el escenario, dejó la gira por completo.