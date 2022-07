Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 31 de julio de 2022, p. 6

Zacatecas, Zac., A 15 años de comenzadas las huelgas en las unidades de Cananea, Sonora; Taxco, Guerrero, y San Martín-Sombrerete, Zacatecas, representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y de ocho organizaciones sociales zacatecanas exigieron al gobierno federal que obligue a Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco, a cumplir con la ley y a que reconozca que los paros laborales son legítimos y admita los contratos colectivos.

El delegado especial del gremio, Mario Márquez Jiménez, advirtió que presentarán una denuncia penal contra Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) por no hacer cumplir la ley a Grupo México y ante la sospecha de posible colusión de la funcionaria federal con los directivos de esa trasnacional.

El diputado petista José Luis Figueroa Rangel y los representantes del Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP), que aglutina a diversas organizaciones políticas y sociales de izquierda en la entidad, acompañaron a los representantes del sindicato nacional minero.