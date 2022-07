Se congratula del arribo de médicos cubanos

S

obre la llegada de médicos cubanos a nuestro país para cubrir el déficit existente, se agradece profundamente al gobierno de la isla ese importante sesgo de solidaridad hacia los mexicanos.

También refleja el fracaso de algunas universidades privadas y públicas de México, incluyendo religiosas, al no saber despertar en sus estudiantes de medicina esa vocación humanista por el cuidado de la salud del otro.

México requiere de galenos en todos los rincones del país. Nos dejaron sin hospitales, sin pasantes, sin medicinas. Todo lo saquearon desde el gobierno de Miguel de la Madrid. Afortunadamente, algunos, pocos, médicos mexicanos sí han atendido esa urgente convocatoria.

José Lavanderos

Celebra el aniversario natal del diplomático Gilberto Bosques

Las enseñanzas de don Gilberto Bosques: soy mexicano internacionalista y no me enseñaron en la universidad nada sobre la labor de Gilberto Bosques Saldívar. Conocí sobre la misión de don Gilberto como yo creo casi todos: con una primera lectura en La Jornada, a la vez que por Visa al paraíso, documental de Lillian Lieberman.

Muy pocos saben que, además de cónsul en Marsella durante los años cruentos de la Segunda Guerra Mundial, fue embajador en Portugal, luego en Suecia-Finlandia y, en su última etapa, 11 años gloriosos en Cuba (1953-1964).

Escribir Mirlo blanco fue una de mis experiencias más gratificantes. A la vez que iba forjando el libro iba aprendiendo mucho. La otra experiencia extraordinaria fue haber conocido en 2021 a la señora Laura (hija de Bosques) y Eréndira (nieta) y entablar una amistad, sin conocerlo físicamente, con Gilberto (nieto).

Nuestra academia diplomática debe llevar su nombre o, al menos, impartir un módulo sobre él. No sólo se merece estar en el muro de honor del Congreso de la Unión –aspecto aprobado, pero no ejecutado–, sino que merece estar en la Rotonda de las personas ilustres de México. No fue poca cosa lo que logra: salvar a al menos 40 mil personas de morir por sus ideas políticas, origen nacional o religioso, en Europa y en Cuba –donde tengo documentado al menos 500 casos–. El presidente Lázaro Cárdenas escuchó la recomendación de dos compañeros de Bosques –Andreu Almazán y Enrique Erro– que le dijeron: Por qué no aprovecha los servicios de Bosques en la diplomacia . Cárdenas les toma la palabra y da un giro en el destino de miles de personas en Europa y Cuba. A 130 años del natalicio de don Gilberto, lo recordamos con cariño y admiración.

Viet Juan Félix

Solicita homenaje al músico Jaime Nunó

En la calle Venustiano Carranza número 26 del Centro de la CDMX se encuentra el lugar donde vivió don Jaime Nunó, y en cuya casa compuso la música del Himno Nacional, en 1854.

Actualmente, existe un edificio abandonado construido en 1930.

Desde los primeros años de nuestra formación escolar, nos han hecho tomar conciencia de que la bandera y el Himno Nacional son pilares fundamentales de nuestra identidad nacional.