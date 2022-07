Mónica Mateos-Vega

Sábado 23 de julio de 2022, p. 2

En plena producción de una poesía más reflexiva y a todo vapor en su labor como maestro de las nuevas generaciones de escritores, el poeta chiapaneco Óscar Oliva (Tuxtla Gutiérrez, 1937) recibió la noticia de que fue galardonado con el Premio Nacional de Artes y Literatura 2021 que otorga el gobierno de México.

Una de las cosas más importantes que este reconocimiento me ha dado es sentir un gran cariño en mi tierra natal Chiapas, y desde otros lugares me han llegado abrazos y saludos, eso me gusta mucho, me siento muy contento , dijo a La Jornada, vía telefónica, el también ensayista.

Sobre todo, reconoció el autor, al saber de su premio se agolparon en su mente recuerdos de juventud, principalmente aquellos en torno a la legendaria cofradía conocida como La espiga amotinada (1960), de la que formó parte y que reunió en un libro con ese título los primeros poemarios de sus colegas Juan Bañuelos (Puertas del mundo), Jaime Augusto Shelley (La rueda y el eco), Eraclio Zepeda (Los soles de la noche), todos ellos ya fallecidos, así como de Jaime Labastida (El descenso) y del propio Oliva (La voz desbocada), con un prólogo de Agustí Bartra.

Ellos no sólo fueron mis hermanos, sino mis maestros. Estoy hablando de Eraclio, Juan y Jaime Augusto. Recordé con gran emoción las muestras de cariño que me sigue dando mi hermano, el poeta Jaime Labastida, seguimos trabajando juntos con la poesía y a través de nuestros ensayos. También recordé a mis hermanos mayores: Rosario Castellanos, Jaime Sabines, Agustí Bartra, Efraín Huerta, Juan de la Cabada, Rubén Bonifaz Nuño. Son muchísimos los amigos que me ofrecieron su cariño y lecciones muy importantes.

Oscar Oliva, a sus 85 años, se define como un poeta de la perseverancia, pues si he logrado alguno que otro poema que esté más o menos bien escrito, y que más o menos diga las emociones que quiero, lo debo estar perseverando, trabajando y leyendo todos los días .