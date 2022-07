–Yo no soy periodista pero soy político y sé qué es lo que más duele. Como cuando me di a un cabrón que me pegaba, agarré y dije: ¿cuánto me va costar esta madre? 50 mil pesos, dije ve y tómale una… mándale a un cabrón y que salude a su esposa. ‘Hola, señora’, así de beso…tra-tra- tra, se la están... y yo no me merezco esto, es mi familia y la p… entonces ya lo sabes tú en tu negocio y yo en el mío. Tú escribe lo que se te dé tu chingada gana.

También presumió:

–De rodillas vienen aquí, coño y aquí lo ven los otros. Mira, te voy a decir dónde llorarían. Yo soy brother de los dueños de revistas, todos esos son mis brothers. Yo le puedo decir a algún periodista rájale la madre ¿Cuántos periódicos hay y cuántos se leen? A una pinche televisora. Se acabó el desmadre. ¡Tampoco aguantan!

Durante el programa, Layda Sansores San Román también se refirió a las denuncias que en su contra han puesto diputadas del PRI por violencia de género, violencia política, difamación y calumnias, y reiteró que muchas de ellas degradan la política , pues a cambio de enviar sus packs pedían el pago de la renta de sus departamentos o automóviles.