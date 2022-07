Parece que se interpretó como una declaración de jubilación. Pero no me refería a eso... Lo que quería decir es que ya estoy encarando el último tramo, la última temporada , añade.

En una reciente entrevista con la revista GQ, el intérprete de Fight club o Seven confesaba la sensación de estar viviendo el último semestre de su carrera.

A mi edad has cometido suficientes errores. Y con suerte has acumulado suficiente experiencia de lo que hiciste bien o mal. Y ahora tienes que ser capaz de aplicar esa especie de sabiduría , reflexiona.

Me gusta hacer todo tipo de películas, interpretaciones frescas , añade.

Pero en ningún caso es una retirada , insiste el galán.

¡Su risa es contagiosa!

Brad Pitt no anda corto de proyectos: su próxima película (Baylon), con Margot Robbie, volverá a centrarse en el Hollywood del pasado, como Once upon a time... de Quentin Tarantino, que le supuso su primer Óscar de interpretación, en 2019.

Como productor, al frente de Plan B, Pitt ha logrado otros tres óscares, y de cara al futuro tiene varias películas en ciernes.

Me encanta, porque logras impulsar nuevos talentos, formas parte de proyectos en los que no necesariamente tendrías cabida como actor , declara.

Y por lo demás... pues no sé. Voy de película en película, y lo último que hice define lo que voy a hacer luego , menciona.

“Me gustan tanto las plataformas de streaming como las salas de cine”, asegura.

Frente a la decidida actitud de otras estrellas como Tom Cruise, que sólo quieren estrenar en grandes salas para contribuir a la supervivencia del sector, Pitt se muestra despreocupado: las películas se estaban volviendo tan caras... O eran proyectos enormes o muy íntimas, y parecía que ya no quedaba lugar para nada más , reflexiona.