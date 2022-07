Las manifestaciones y desórdenes públicos en Panamá no constituyen un ejemplo de la ira de un pueblo cansado de ser abusado por sus gobernantes, ni son una expresión de cansancio y crítica cívica ante la corrupción política. No representan una protesta organizada contra el sistema partidista, ni un rechazo al clientelismo político. El pueblo no ha exigido lo que en verdad necesitamos: la sustitución del corrupto y desfasado paradigma político que nos destruye moral y económicamente .

He demorado en expresarme sobre los recientes sucesos en Panamá. Esperé inútilmente a ver si la contradicción que alimenta a las protestas se aclaraba. Veo que no ocurrirá y ahora presento mi opinión, a sabiendas de que provocará el rechazo de los que equivocadamente catalogan lo ocurrido como un despliegue de virtud y despertar cívico.

Problema estructural

La rebelión e indignación popular desatada contra el gobierno actual, a decir del músico, no procura la desaparición de la estructura que sostiene su inoperabilidad. Las quejas planteadas por la masa para explicar su descontento no incluyen, ni promueven la sustitución del mal administrativo que paraliza nuestro futuro. Los reclamos son de índole económica, demandando subsidios, congelamientos de los precios de alimentos y de medicinas, y reclamando aumentos salariales que ayuden en estos tiempos difíciles , pero los quejosos no han planteado la necesidad de eliminar y remplazar al sistema imperante. No se ha señalado la causa real del conflicto .

Asegura el autor de Pedro Navajas que sólo con dinero no se resolverán las peticiones invocadas por los manifestantes, pues el problema que enfrentamos en Panamá es estructural y no coyuntural. La realidad es que vivimos bajo un paradigma administrativo que ha institucionalizado a la corrupción, creado leyes que inmunizan y protegen a funcionarios públicos corruptos, con un sistema legislativo y judicial dañado, actuando en consorcio para amparar y sostener la continuidad del mal que controla al país .

Los hechos, considera el salsero, que lamentamos, seguro terminarán como siempre: el gobierno, para preservar el orden social y atender las justas demandas del país contraerá nueva deuda y se la dejará al próximo, dándole a los quejosos lo que piden .

Blades afirma que “Panamá luce éticamente quebrada…” Y concluye: “Y a los que escriban ‘Rubén, hijo de puta’, por favor, acuérdense de poner la tilde en la é. Espero que estén bien de salud, los enfermos recuperándose y la confianza firme y despierta”.

Blades, que disputó las elecciones presidenciales de Panamá en 1994 y fue ministro de Turismo en el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009), ha escrito el año pasado diversos artículos contra la corrupción en su país.