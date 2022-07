Merry MacMasters

La tumba del compositor y director de orquesta José F. Vásquez (Arandas, Jalisco, 1896-Ciudad de México, 1961) ha sido profanada, a la vez que el archivo del académico y fundador de instituciones culturales tiene un nuevo hogar. Los detalles al respecto de estos hechos se dieron a conocer en una conferencia de prensa virtual encabezada por su hijo y heredero universal, José J. Vásquez Torres.

El escritor, quien reside en Barcelona, en su visita a México encontró la tumba, ubicada en el Panteón Francés de la Ciudad de México, y que también contiene los restos de su hija, sin su lápida y convertida en una bodega. De inmediato, Vásquez Torres se dirigió a la administración del cementerio, cuya actitud, en principio, fue de alarma y preocupación aparente . Aunque la empresa limpió la tumba, la dejaron abierta y no entregaron el informe correspondiente que prometieron enviar.

Vásquez Torres contrató a un abogado para iniciar una denuncia en contra de quien resulte responsable , además de colocar un candado. Señaló que desconoce la fecha de la profanación de la tumba, cuyo cuidado había encargado a un amigo que falleció recientemente.

También se dio cuenta de la nueva casa del archivo de José F. Vásquez: la Escuela Superior de Música Fausto de Andrés y Aguirre (ESMFAA), en Cholula, Puebla. En un primer momento se había llevado al fondo reservado del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez (Cenidim), que pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

Rechazan firma de convenio

En el Cenidim, quería que se diera a conocer quién fue José F. Vásquez y se difundiera su música . Sin embargo, no se firmó el convenio porque no se cumplió con lo que considero fundamental: la música no es música hasta que se escucha. No deseo que el archivo esté guardado, por muy bien conservado que esté; que nunca se toque o no se tenga acceso a él .