Miércoles 20 de julio de 2022, p. 28

Una jueza de control vinculó a proceso a 10 detenidos en el enfrentamiento con policías ocurrido el 12 de julio en Topilejo, alcaldía Tlalpan, por su presunta participación en los delitos de homicidio en grado de tentativa, secuestro, contra la salud, posesión de armas de fuego en su modalidad de acopio, asociación delictuosa y cohecho.

En la audiencia de continuación, luego de que sus defensas solicitaron la duplicidad de término constitucional para definir su situación jurídica, la impartidora de justicia les fijó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

Ernesto Díaz Aceves, abogado de dos de los imputados, afirmó que no existe un solo dato que refiera que son integrantes del cártel de Sinaloa, por lo que intentarán desestimar las pruebas presentadas por el Ministerio Público.