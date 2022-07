Benito Floro aún no sabe si la imagen de Gerardo Martino en el estadio de Newell’s Old Boys, en una charla con Lionel Scaloni, técnico de Argentina, es reciente. Tampoco se explica si la ausencia del Tata en el país es una situación recurrente. Son las reglas del juego, acepta, aunque su manera de dirigir una selección sea distinta, mucho más cercana a los jugadores.

En las eliminatorias de Concacaf, Floro enfrentó dos veces a México con Juan Carlos Osorio en el banquillo. Aunque ambos partidos fueron derrotas (0-3 y 2-0, en el estadio Azteca), no encuentra en su análisis algo que diferencie a esa selección y la que encabeza Tata Martino, cuestionado por su ausencia en los partidos de la Liga Mx y cuyo contrato termina en enero de 2023. No veo diferencias , sentencia; desconozco los avances porque no los he visto en los partidos. En Canadá, en cambio, existe un progreso razonable .

La última vez que los canadienses jugaron una Copa del Mundo fue en 1986. Ahora cerraron como líderes de la Concacaf, por encima del Tricolor y Estados Unidos. México es respetado, pero no basta para imaginar un quinto partido.