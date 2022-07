No hemos tenido una plática con los elementos, queremos primero que se lleve a cabo la investigación por parte de Asuntos Internos , argumentó el edil.

No obstante, calificó de estrategia incorrecta permitir a los estudiantes manipular los artefactos de fuego. Hasta el momento se desconoce cuál fue la intención de facilitar armas largas y cortas a los estudiantes, refirió.

No estoy de acuerdo en eso, en absoluto. Eso lo hacen en otros países, nosotros no debemos copiar eso , dijo el mandatario brevemente para referirse a esa situación en Guanajuato, una de las entidades más violentas en épocas recientes y que desde hace años es gobernada por el PAN.

Fue una ocurrencia del personal que acudió al plantel y como parte de la investigación se determinará si el director de Seguridad, Benjamín Vargas Hernández, tiene una responsabilidad , externó.

Agregó que al encargado del programa, el coordinador de Prevención del Delito, se le dio de baja como castigo inmediato, aunque no es limitante para aplicar otras sanciones que le puedan ser inherentes según la intervención de más instancias .

El Consejo de Honor y Justicia valora el grado de responsabilidad de los elementos que participaron en el rally , mencionó.

Por su parte, el gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, anunció que la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) realiza una investigación sobre el taller con uso de armas que brindó la policía de Purísima del Rincón a estudiantes de la secundaría Mariano Matamoros.

“Lamentable, lamentable, como dice el dicho: ‘líbranos de ingenuos con iniciativa’, ¿cómo se les ocurre poner esas prácticas?”, expresó Rodríguez Vallejo al preguntarle sobre el uso de armamento en la secundaria.

–¿Inició la SEG una investigación? –Hay que revisar precisamente, hay que deslindar responsabilidades, se tendrá que llamar la atención, quiero creer que no fue mala la intención, pero es lamentable la situación, respondió el mandatario estatal.

Agregó: quiero creer que fue buena la intención, pero no se tiene que hacer eso, vamos a tomar acciones de llamar la atención y explicarles que necesitamos alejar a los chavos de las adicciones y la violencia, las armas de fuego, aunque son policías los que las prestan, no es una edad oportuna que estén manejando armas; además la actividad de la policía de Purísima del Rincón no tiene relación con el programa contra las adicciones Planet Youth .

La SEG confirmó que hace las pesquisas necesarias para deslindar responsabilidades por permitir que los estudiantes participaran en una actividad que incluía el manejo de armas.

Según los directivos del plantel, el proyecto de trabajo presentado por la policía municipal de Purísima no contemplaba esta actividad, por lo que la autoridad local revisa la actuación de sus elementos , difundió la dependencia.

La autoridad educativa afirmó que su compromiso es trabajar por una cultura de la paz para prevenir conductas que atenten contra la integridad de los estudiantes.