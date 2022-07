L

ourdes Grobet es una artista de la mirada que se sumergió en las arenas donde la vida se vuelve metáfora de ese eterno conflicto ético entre el bien y el mal, entre los rudos y los técnicos, entre barbarie y civilización, entre los que sueñan un mundo mejor y luchan por él.

Acompañó durante décadas de manera desinteresada, ese teatro que con rigor, fundamento y disciplina creó María Alicia Martínez Medrano para construir una estética que nace de la tierra, pero cuya estructura dramática es, insisto, rigurosa. El Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena, que germinó como semilla fértil en Tabasco y luego se extendió, con y sin apoyo oficial, en múltiples rincones de las comunidades y pueblos indígenas de México.

Lourdes Grobet fue siempre testigo y complice de esa estética que ahora ha dejado en este libro, con gran sentido ético y del valor que tiene en la historia cultural de México su complejo y a veces contradictorio andar. Porque la memoria así lo exige. Los pueblos sin memoria están destinados a repetir sus errores y a no recordar sus hazañas, menos aún en una expresión artística que es en sí misma efímera, como es la imagen misma de cada pedazo de la vida, si no se da testimonio, como hizo durante toda su vida Lourdes Grobet.

Lourdes sabía que ese libro tenía que nacer, con los textos y la palabra inteligente de Luz Emilia Aguilar Zinser. Con el trabajo editorial de Ximena Pérez Grobet, con la complicidad de Cristina Feasler. Puras mujeres trenzando sus deseos y sus energía.

La mirada de Lourdes Grobet y su sentido ético no fue ajena o indiferente a los grandes dilemas de los conflictos humanos en el mundo, de los conflictos en las fronteras, de la lucha de las mujeres, pero tampoco de la confrontación del ser humano con la naturaleza, de esa naturaleza de la que depende nuestra existencia misma en el planeta. Así que transitó mundos para ir a testimoniar el estado de ánimo y las reacciones de los glaciares.