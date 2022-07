En una entrevista con este diario, Grobret recordó que gracias a que su mamá no quiso que se inscribiera en San Carlos, ella tuvo la fortuna de que su familia la mandara “a la Ibero, con los padrecitos”.

▲ Hoy se realizará una ceremonia de despedida a la documentalista en el legendario Salón Los Ángeles. Miguel Nieto Alcántara, administrador de ese recinto, lamentó el deceso de la fotógrafa, a quien definió como mujer cuyo trabajo debe conocerse por su aportación a la vida cultural del país y del mundo . En la imagen, autorretrato de la artista captado en 1975. Foto cortesía de Ximena Pérez Grobet

Sobre su interés por la lucha libre, la maestra explicó en diversas ocasiones que por medio de ese deporte logró entender a México. Con su cámara, captó la magia de apasionados encuentros. Retrató a los luchadores en las arenas y se adentró en la vida privada de esos ídolos, en sus hogares, en sus sitios de reunión y en los festejos de los históricos gladiadores del ring.

La autora del libro Espectacular de lucha libre (Trilce Ediciones, 2005) sostuvo en una ocasión que si el teatro campesino nos mostró el México profundo en el campo, la lucha libre muestra el México profundo en la ciudad .

Para ella, las luchas eran un ritual lleno de energía, lúdico, divertido y catártico. A través de las luchas he aprendido sobre este país; he descubierto a un México que no conocía, el arraigo que tiene la cultura de la lucha (La Jornada, 11/6/6).

Apenas hace una semana se le entregó la Medalla Bellas Artes en reconocimiento a su trayectoria y legado al arte fotográfico de México, en un homenaje organizado por la Secretaría de Cultura federal y el Inbal, en el Complejo Cultural Los Pinos. En ese acto también se presentó el libro Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena: Medio siglo de historia y se inauguró una exposición homónima.

La producción artística de Lourdes Grobet fue tan versátil como diversa. Son decenas de proyectos y cientos de obras los que concretó en su larga trayectoria. Su obra es, según el artista Víctor Muñoz, una obra amplia y compleja , que comprende instalaciones, acciones, fotografía, objetos, cine y video.

Las exequias de Lourdes Grobet se realizarán este sábado de 16 a 23 horas en el Salón Los Ángeles (Lerdo 206, colonia Guerrero).

Miguel Nieto Alcántara, administrador de ese legendario recinto, lamentó el deceso de la fotógrafa, a quien definió como una mujer cuyo trabajo debe conocerse por su aportación a la vida cultural del país y del mundo .

Nieto explicó que lo de este sábado en el Salón Los Ángeles no será una fiesta ni un baile, sino una reunión de amigos para despedir a una amiga. Un homenaje a Lourdes y un momento para darle un abrazo a sus hijos .