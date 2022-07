Al día siguiente de que mi hija me relató que fue drogada y violada por esos dos jóvenes, presentamos denuncia en la Fiscalía General del estado de Durango, ante la fiscal Ruth Medina Alemán.

La joven, relató el padre, “se sentía culpable por haber asistido a la fiesta y por eso no contó nada a sus padres sino una semana después. La violación fue perpetrada en 2021, cuando Ivana tenía 17 años.

Presentó una grabación en el que se escucha a Rosas Aispuro amenazarlo con interponer una denuncia penal en su contra por omisión por no haber evitado que su familiar fuera violada por el hijo del secretario general del PAN en ese estado.

Hace un año se presentó la denuncia, que no ha avanzado , pero sí lo han hecho seis procesos penales y civiles en su contra.

Pero casi un año después, el expediente sigue igual; de agosto de 2021 a marzo de 2022 la carpeta de investigación no tenía una sola hoja adicional a la denuncia presentada. No tenía ningún avance .

Por ello, su hija decidió hacer una denuncia pública cuando estaba a punto de cumplir los 18 años, porque los violadores la presionaban y la intimidaban. En un video dio a conocer el ultraje del que fue objeto y el nombre de sus violadores .

De inmediato la fiscal Medina Alemán me llamó para reprocharme que mi hija hizo pública la denuncia, me intimidó y me advirtió que iba a tener problemas por haber permitido que se conociera la denuncia . Un día después, agregó, en una conferencia, la funcionaria lo acusó y le advirtió que enfrentará responsabilidades penales.