Entre otras, se proyectarán también: Un pícaro en Los Ángeles (Estados Unidos, 1987), de Cheech Marin; El Norte (Estados Unidos, 1983), de Gregory Nava, película nominada al Óscar por mejor guion original; Go for It! (Estados Unidos, 2011), de Carmen Marron; Secretos de verano (Estados Unidos, 2005), de Georgina Garcia Riedel, y Luminarias (Estados Unidos, 1999), de José Luis Valenzuela.

El ciclo finaliza el sábado 30 de este mes con la transmisión de Noches de boulevard (Estados Unidos, 1979), de Michael Pressman.

Tiempo de Filmoteca UNAM se transmite a las 22 horas.